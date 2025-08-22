子どもたちの夏休みも終盤となる中、各地で最後の思い出を作る様子がみられました。水遊びや自由研究教室など夏休みならではの体験を楽しんだようです。



お盆を過ぎても続く真夏のような日差し。



（リポート）

「きょうは夏らしい暑い1日となっています。そんな中こちらでは多くの家族連れが水遊びを楽しんでいます」



水遊びを楽しむ子どもたちの声が響いた長岡市の国営越後丘陵公園。





〈子ども〉「気持ちいいです」「めっちゃ気持ちいい」猛暑日に迫る暑さとなるなか涼を求めて訪れた家族連れでにぎわいました。〈子ども〉「パパと一緒に水遊びしにきた。楽しい」お盆も終わりこの時期の話題と言えば夏休みの宿題。〈栃木から〉Q）宿題は終わった？「終わりました。できるだけ早く終わらせられれば、あと楽しめるのでできるだけ早く終わらせました」「あと一個だけ残っている。自由研究」



夏休みの宿題の定番・自由研究。まだ終わっていない子どもたちのために新潟医療福祉大学では教室が開かれました。



〈新潟医療福祉大学視機能科学科 増田修教授〉

「わたしが合図をしますので合図したらお互いの顔を見合わせてみてください。はい どうぞ！顔が歪んで見えませんか？」



目の錯覚を利用した実験が披露されました。



講義を受けたあとは光と色にまつわる工作の時間です。電気を消してライトを当てると…赤、青、緑…光の三原色が広がりました。子どもたちは3色の光を組み合わせることでさまざまな色ができることを学びました。



〈参加者〉

「フィルムの色の濃さとかを工夫して色が良く出るようにしました」

「黄色になってとてもいい色でした」

「光の大きさを変えたりして色がちょっとずつ変わっていくのが面白かった」



夏休みも残りわずか。運動に勉強…それぞれの思い出を刻みました。

