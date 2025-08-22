「タイプロ」元候補生がアメリカで再会！ 「兄弟みたい」「涙出た」ファン歓喜
timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」に参加していた浅井乃我と日野健太が、8月22日（金）に自身のInstagramを更新。二人が米カリフォルニア州のサンフランシスコを満喫する写真が投稿され、「兄弟みたい」「涙出た」と二人の再会にファンから喜びの声が上がっている。
【写真】「兄弟みたい」と話題の浅井＆日野のおそろコーデ
■浅井のライブに日野が参加！
「timelesz project」に最終審査まで残った浅井と4次審査まで残った日野。浅井は、現地時間の8月23日に米サンフランシスコ、シリコンバレーエリアで初の単独トークライブを行う予定で、同イベントのスペシャルゲストとして、現在パフォーマーとして活動する日野が参加する。
今回浅井と日野が共同投稿したポストでは、「日野健太とサンフランシスコ1日目」とのキャプションとともに、二人の仲むつまじい姿が公開されている。
8月10日の二人のインスタライブでは「半年以上ぶり」の再会だと明かしており、「サンフランシスコ」と書かれたおそろいのフーディーを着用したり、海やレストランを訪れたりと、念願のサンフランシスコ観光を満喫しているようだ。
お互いを「ケンちゃん」「ノア」と呼び合う仲の二人は、今回のライブで一緒にトークやパフォーマンスをするという。
待望のツーショットにファンは「兄弟みたい」「涙出た」「尊すぎる2人！」「見てるだけで幸せ」「今もこんな風に素敵な関係が続いているなんて」「見せてくれてありがとう」と喜びと感動の声を寄せている。
引用：「Noa Asai / 浅井乃我」Instagram（＠noa__asai__official）
【写真】「兄弟みたい」と話題の浅井＆日野のおそろコーデ
■浅井のライブに日野が参加！
「timelesz project」に最終審査まで残った浅井と4次審査まで残った日野。浅井は、現地時間の8月23日に米サンフランシスコ、シリコンバレーエリアで初の単独トークライブを行う予定で、同イベントのスペシャルゲストとして、現在パフォーマーとして活動する日野が参加する。
8月10日の二人のインスタライブでは「半年以上ぶり」の再会だと明かしており、「サンフランシスコ」と書かれたおそろいのフーディーを着用したり、海やレストランを訪れたりと、念願のサンフランシスコ観光を満喫しているようだ。
お互いを「ケンちゃん」「ノア」と呼び合う仲の二人は、今回のライブで一緒にトークやパフォーマンスをするという。
待望のツーショットにファンは「兄弟みたい」「涙出た」「尊すぎる2人！」「見てるだけで幸せ」「今もこんな風に素敵な関係が続いているなんて」「見せてくれてありがとう」と喜びと感動の声を寄せている。
引用：「Noa Asai / 浅井乃我」Instagram（＠noa__asai__official）