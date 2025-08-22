アイスキャンディを持つクロミ達が超かわいい！ サンリオキャラクターズの“新作グッズ”登場
キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、8月23日（土）から、サンリオキャラクターズの「アイスキャンディシリーズ」を、全国の対象店舗で発売する。
【写真】小物入れにぴったりな「ミニ巾着」も！ アイテム一覧
■パステルカラーが涼しげ
今回登場する「アイスキャンディシリーズ」は、アイスを両手で持ったマイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、あひるのペックル、ハンギョドン、こぎみゅんの7キャラクターがそろう、パステルカラーが涼しげなコレクション。
アイテムには、「むにゅぐるみマスコット」や「プリントミニ巾着」といった、好きなキャラクターとのお出かけにぴったりな商品が並ぶ。
また「2連アクリルキーホルダー」と「缶バッジ」は、思わずコレクションしたくなるかわいらしさ。加えて、「ポストカード2枚セット」と「トレーディングホログラムステッカー」も展開され、サンリオキャラクターズの魅力が詰まったラインナップとなっている。
【写真】小物入れにぴったりな「ミニ巾着」も！ アイテム一覧
■パステルカラーが涼しげ
今回登場する「アイスキャンディシリーズ」は、アイスを両手で持ったマイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、あひるのペックル、ハンギョドン、こぎみゅんの7キャラクターがそろう、パステルカラーが涼しげなコレクション。
また「2連アクリルキーホルダー」と「缶バッジ」は、思わずコレクションしたくなるかわいらしさ。加えて、「ポストカード2枚セット」と「トレーディングホログラムステッカー」も展開され、サンリオキャラクターズの魅力が詰まったラインナップとなっている。