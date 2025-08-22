八木勇征、8歳・泉谷星奈にメロメロ「超かわいい！天使！」 劇中の“プロポーズ”で大喜び
俳優の福本莉子、FANTASTICSの八木勇征が22日、都内で行われた映画『隣のステラ』初日舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】まるで王子様＆お姫様な八木勇征と福本莉子
2人のほか、同作に出演する倉悠貴、横田真悠、西垣匠、田鍋梨々花、浜野謙太、泉谷星奈、そして松本花奈監督も登場。撮影の思い出を聞かれた泉谷は「地方の撮影で誕生日会をやった時に、皆さんとドーナツとかを食べたのがすごく楽しかったです！」とにっこり。
その現場には八木はいなかったそうで、司会者から「八木さんとの思い出はないかな？」と聞かれると、泉谷は申し訳なさそうに「思い出せません（笑）。でも（撮影は）楽しかった」と小声で話し、会場からは笑いが起こった。
そんな泉谷に八木は「超かわいいですよ！天使！」とメロメロ。福本も「現場がパッと明るくなります！」と現場のアイドルだったという。また、八木は「星奈ちゃんが演じている役で、『昴（八木）と結婚する！』というセリフがあるんですけど、毎回マジで受け止めてます（笑）」と喜びを明かしていた。
本作は、『別冊フレンド』（講談社）で連載中の餡蜜による同名漫画が原作。物語は、スター街道を駆け上がる若手俳優・昴（八木）と、その幼なじみである女子高生・千明（福本）を中心に展開する。かつては自然体で一緒にいたふたりだが、“芸能人と一般人”という立場の違いから、少しずつ距離を感じ始める。そんなもどかしくも純粋な青春の恋模様を描いた作品となっている。
