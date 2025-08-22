福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

熱いぜ！ 宮崎展

宮崎の「激辛スタミナグルメ」や「ソウルフード」、完熟マンゴーを使ったスイーツなどが集結する。ステーキセットが当たる推しグルメ投票企画もある。

日時:25日(月)まで

場所:大丸福岡天神店 本館8階催場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55915/

MOOMIN POPUP STORE

ムーミン小説1作目の出版から80周年。ミムラねえさんを中心に、スナフキンなどムーミン谷の仲間たちの記念商品が多数揃う。購入者には各種プレゼントも。

日時:26日(火)まで

場所:大丸福岡天神店 本館1階アンテナプラス

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56057/

なかがわ市民の祭り

毎年約5万人が集う那珂川市の夏祭り。100以上の出店やキッチンカーが並び、ステージショーも。午後8時10分頃から約2000発の花火を打ち上げる。

日時:23日(土)午後3時〜

場所:那珂川市梶原運動広場・安徳南小学校運動場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56088/

Pet博2025 福岡

ペット同伴で入場できるイベント。運動会やしつけ教室、小動物との触れ合いイベントや警察犬、救助犬デモンストレーションのほか、グッズの展示・販売も。

日時:23日(土) 〜24日(日)

場所:みずほPayPayドーム福岡

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/53530/

三連水車の里あさくら 産直マルシェ

博多リバレインモールに朝倉市の人気直売所による産直マルシェが登場。ブドウ、ナシ、イチヂクなどの旬の果物、鮮度抜群の野菜や人気のアップルパイなどを販売する。

日時:23日(土)〜24日(日)

場所:博多リバレインモール B2F 特設会場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55968/

このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！

