福岡で宮崎グルメが熱い！ 国内最大級ペットイベントや朝倉産直マルシェも【今週末のおすすめ福岡イベント】
福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）
熱いぜ！ 宮崎展
宮崎の「激辛スタミナグルメ」や「ソウルフード」、完熟マンゴーを使ったスイーツなどが集結する。ステーキセットが当たる推しグルメ投票企画もある。
日時:25日(月)まで
場所:大丸福岡天神店 本館8階催場
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55915/
MOOMIN POPUP STORE
ムーミン小説1作目の出版から80周年。ミムラねえさんを中心に、スナフキンなどムーミン谷の仲間たちの記念商品が多数揃う。購入者には各種プレゼントも。
日時:26日(火)まで
場所:大丸福岡天神店 本館1階アンテナプラス
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56057/
なかがわ市民の祭り
毎年約5万人が集う那珂川市の夏祭り。100以上の出店やキッチンカーが並び、ステージショーも。午後8時10分頃から約2000発の花火を打ち上げる。
日時:23日(土)午後3時〜
場所:那珂川市梶原運動広場・安徳南小学校運動場
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56088/
Pet博2025 福岡
ペット同伴で入場できるイベント。運動会やしつけ教室、小動物との触れ合いイベントや警察犬、救助犬デモンストレーションのほか、グッズの展示・販売も。
日時:23日(土) 〜24日(日)
場所:みずほPayPayドーム福岡
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/53530/
三連水車の里あさくら 産直マルシェ
博多リバレインモールに朝倉市の人気直売所による産直マルシェが登場。ブドウ、ナシ、イチヂクなどの旬の果物、鮮度抜群の野菜や人気のアップルパイなどを販売する。
日時:23日(土)〜24日(日)
場所:博多リバレインモール B2F 特設会場
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55968/
このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/