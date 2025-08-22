◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年8月22日 東京D）

巨人の岡本和真内野手（29）が22日のDeNA戦（東京D）で1軍復帰後初となる9号ソロ。1軍復帰後6試合目＆24打席目で飛び出した待望の一発でチームに先制点をもたらし、8年連続2桁本塁打に「あと1」とした。

「4番・三塁」に入って1軍復帰後6試合連続で先発出場。3回、2死走者なしの場面で入った第2打席で相手先発右腕・ジャクソンが1ストライクから投じた2球目、外角スライダーを左中間スタンドへ放り込んだ。

岡本の本塁打は5月1日の広島戦（東京D）で相手先発右腕・ドミンゲスから左翼スタンド中段に叩き込んで以来113日ぶり。DeNA戦では4月16日（東京D）に相手先発右腕・バウアーから2打席連発の4号ソロ＆5号2ランして以来128日ぶり、カード別最多の今季4本目となった。

また、ジャクソンからは昨年7月12日（東京D）に先制16号ソロを放っており、今回はそれ以来2本目。

岡本はプロ4年目の2018年から2023年まで6年連続30本塁打以上、2024年まで7年連続20本塁打以上を放っているが、これで8年連続の2桁本塁打に「あと1」としている。

5月6日の阪神戦（東京D）で初回の一塁守備中に打者走者と交錯して左肘じん帯を損傷。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された16日の阪神戦（東京D）で102日ぶりに1軍復帰し、翌17日の同戦で復帰後2試合7打席目にして初安打となる遊撃内野安打を放つと、19日のヤクルト戦（神宮）では6打数2安打1打点と復帰後初となる複数安打を放ち、復帰後初打点もマークしていた。

復帰戦となった16日の試合前には「4番、サード、岡本」との場内アナウンスにスタンドから大歓声が起きたが、試合後には「いやいや、本当にね、良かったです。シーンとなっても困りますし」とニヤリ。岡本らしい言葉で笑わせていたが、久々の一発に本拠・東京ドームが揺れた。

▼岡本 打てて素直にうれしいです。先制できて良かったです。