¡¡¼ÙÆ»¡¦Âç¿ÎÅÄ¸ü¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹»öÌ³½ê¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÆü¡¢´Ö²¼È»¿Í¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ä©Àï¾õ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡¢Ê¿°æ¾æ²íÂåÉ½¤ËÅÏ¤·¡Ö´Ö²¼Áª¼ê¤¬²¶¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¿¿·õ¤À¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÅÎ®ÇúÇË¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ê½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤ë¡£Ê¿°æÂåÉ½¤Ï¡Ö¡È¤½¤ÎÀï¤¤¤Ë¡¢´Ö²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎµÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡É¤Èº´»³ÀèÀ¸¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÊÖÅú¡£Âç¿ÎÅÄ¤Ï¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö9·î11Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Î»î¹ç·Á¼°¤À¤¬¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¤¤¯¡ª·èÄê¤¸¤ã¡ª¡×¤ÈÂ¾ÃÄÂÎ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º»î¹ç·Á¼°¤Î·èÄê¤òÀë¸À¤·¤¿¡£Â¨Åú¤Ç¤¤º¤Ë¸ÍÏÇ¤¦Ê¿°æÂåÉ½¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡ÖÄ©Àï¾õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿´Ö²¼¤ÎÌÜ¤Ï¡¢¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½ã¿è¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È·ã¤·¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤ò³éË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£9·î28Æü¤ÎFMWE²£ÉÍÄá¸«¤Ç¡¢´Ö²¼¤ËÅÅÎ®ÇúÇË¤Î¥ê¥ó¥°¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È´ã¸÷±Ô¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿ÎÅÄ¤È½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ÏÆ±¤¤Ç¯¡£Âç¿ÎÅÄ¤ÏÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î²ÚÎï¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¡¢¿É»À¤òçÓ¤á¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ÈÂç¿ÎÅÄ¤ÎÂÐ·è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤Î¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¡¢¸ò¤ï¤é¤º¤È¤â¤ª¸ß¤¤¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤òÇ§¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´»³¤¬ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¤¤Þ¡¢Äï»Ò¤Î´Ö²¼¤¬Âç¿ÎÅÄ¤ËÄ¾ÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿ÎÅÄ¤Èº´»³¤Î°ø²Ì¤¬ºÆ¤Ó½ä¤ë¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£