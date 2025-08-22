大相撲の幕下・鳩岡（31＝木瀬部屋）が22日、東京・両国国技館で行われた定期健康診断を受診した。

日本相撲協会が11日に公式インスタグラムを更新し、米プロバスケットボールNBAのレイカーズに所属する八村塁（27）が都内の木瀬部屋を訪問したことを紹介。鳩岡は四股、すり足、股割り、一丁押しなどを教えて「食事も僕が半分ぐらいは用意した」と話した。

八村の魅力については「話していても目を一切離さない。凄い。構える姿勢とか体幹の強さとかポテンシャルは一級品だなと。何をやっても強いんだなとか、上手いんだろうなとか思った」。取り組む姿勢にも感銘を受けたようで「ピュア。他の競技でも純粋な少年のような、のめり込むような、遊ぶような、そういう感じはした」と語った。

東大出身の三段目・須山（27＝木瀬部屋）は八村と同世代。「“八村くんと写っていたね”という連絡が凄く来て、スーパースターなんだなと思った」と感激した様子だった。身長2メートル3のスーパースターを間近で見て「身長がデカいのは知っていたけど、足がデカかった。腕とかは思ったより太いなという印象はあった」と話した。