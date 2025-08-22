TBS近藤夏子アナ、ショーパンからヘルシー美脚際立つ「脚長過ぎる」「モデルかと」反響続々
【モデルプレス＝2025/08/22】TBSアナウンサーの近藤夏子が22日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ夕暮れ散歩でのショットを公開した。
【写真】TBS美人アナ、美脚際立つ大胆スリット私服
近藤アナは「いつかの夕暮れ散歩」「この時季の夕焼けが好きです」とコメントし、街中での夕暮れ散歩で美しい脚が際立つ姿を披露した。ベージュのトップスに黒いショートパンツを合わせたカジュアルなスタイリングが印象的で、夕方の街並みを背景にしたプライベートな一面を見せている。
この投稿に、ファンからは「脚長過ぎる」「スタイル抜群」「モデルかと」「可愛い」「似合ってる」「素敵な散歩ですね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TBS美人アナ、美脚際立つ大胆スリット私服
◆TBS近藤夏子アナ、美しい脚際立つ夕暮れ散歩ショットを披露
近藤アナは「いつかの夕暮れ散歩」「この時季の夕焼けが好きです」とコメントし、街中での夕暮れ散歩で美しい脚が際立つ姿を披露した。ベージュのトップスに黒いショートパンツを合わせたカジュアルなスタイリングが印象的で、夕方の街並みを背景にしたプライベートな一面を見せている。
この投稿に、ファンからは「脚長過ぎる」「スタイル抜群」「モデルかと」「可愛い」「似合ってる」「素敵な散歩ですね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】