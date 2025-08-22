迷路の途中には ″あるもの″ が！ 月山高原に ″とうもろこし″ を使った巨大迷路！（山形）
山形県鶴岡市で５万本の「あるもの」を使った巨大な迷路が、訪れる人たちを楽しませています。
そのあるものとは、こちら。「とうもろこし」です。
鶴岡市羽黒町の月山高原に誕生した巨大迷路。
およそ６０アールの畑に５万本のとうもろこしが植えられ、迷路の長さは、全長およそ１．５キロメートルにのぼります。
迷路の途中には５匹のカエルの置物が隠されていて、探しながら歩き回るのも楽しみ方の一つです。
「カエルどっちいるかな？こっち？」
「カエルさんこっちだよ」
こどもたちは、カエルを探しながら高さおよそ３メートルのとうもろこしに囲われたトンネルのような迷路の中をぐるぐると歩き回ります。
■このとうもろこし、実は...
実はこのとうもろこし、豚の飼料として育てられています。
月山高原で農業を営む会社が、子どもたちに楽しみながら食育について学んでもらおうと、２０１８年からこの巨大迷路を始めました。
スタートからおよそ３０分。５匹のカエルを見つけて無事にゴールできたようです。
訪れた子ども「たのしかった。かえるくんあった、ぜんぶみつけられた」
ＶＥＧＥＰＡＬＥＴＴＥ 高田庄平 代表「自分が作り出した空間で皆さんが楽しんでているというのを直接見れることがやりがいを感じたり、直接楽しんでいるのを見て楽しめる。普段体験できない、自分の背丈より高いとうもろこしの畑の中で、迷路を楽しむというという体験を楽しんでほしい」
とうもろこしの巨大迷路は、今月２４日まで楽しめるという事です。