Stray Kids、8人中4人が髪色チェンジ「かっこよすぎてCGみたい」「全員ゲームキャラのよう」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）の公式X（旧Twitter）が8月21日、更新された。バンチャン（Bang Chan）・リノ（Lee Know）・チャンビン（Changbin）・フィリックス（FELIX）が髪色を変えた姿を披露し、話題を集めている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】スキズ雰囲気激変のイメチェン
◆バンチャン・リノ・チャンビン・フィリックスが髪色チェンジ
21日、Stray Kidsは韓国・ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館で開催された授賞式「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」に出演したことを受け、メンバー8人中4人が髪色を変えた姿で撮影したオフショットを投稿した。バンチャンはシルバー、リノは青、チャンビンは赤、フィリックスは白っぽいピンクの髪色を披露している。
◆バンチャン・リノ・チャンビン・フィリックスの髪色に反響
この投稿には「ピリちゃん（※フィリックスのあだ名）可愛さが倍増してる」「バンチャンリアル狼みたい」「チャンビン派手色似合う」「かっこよすぎてCGみたい」「リノの青髪ぶっ刺さる」「全員ゲームキャラのよう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
