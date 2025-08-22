ÅÄºê»ËÏº»á¡¡ÀÐÇË¤ª¤í¤·¡ÖÆâ³Õ¤Ç¼É½½Ð¤¹¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡×¤È¾×·â»ØÅ¦¡¡¥ê¥³¡¼¥ëÁíºÛÁªÍ×µá¤·¤¿¤é»áÌ¾¸øÉ½¤ÎÆ§¤ß³¨¤â¢ªÈ¿ÂÐ¼Ô¤â¥Ð¥ì¤ë¡ÖÂ³Åê»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡£²£²Æü¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Â³Åê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç»ö¼Â¾å¤ÎÂà¿ØÍ×µá¤È¤Ê¤ë¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢Á°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤·¤¿µÄ°÷¤Î»áÌ¾¸øÉ½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤Ï¡¢»áÌ¾¸øÉ½¤¬¡ÖÆ§¤ß³¨¡×¤È¤Ê¤ê¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤ÎÂç¿Ã¡¢ÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤¬£¶£°¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤È¤·¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡ÊÁíºÛÁª¤ò¡Ë¤ä¤ì¤È¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¼¤á¤Æ¤«¤é¸À¤¨¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤·¤¿¤é¡¢¡ÊÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Î¡ËÅêÉ¼Æü¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ÕÎ½¥¯¥é¥¹¤Ç¼É½¤ò½Ð¤¹¿Í¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÝ¤·ÁíºÛÁª¤ÎÍ×µá¼Ô¡Ê»¿À®¼Ô¡Ë¤¬»áÌ¾¸øÉ½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤âÇÄ°®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö»¿À®¤¹¤ë¿Í¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿ÂÐ¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢»²±¡Áª¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÍ¤ÏµÌ¾ÅêÉ¼¤Ë¤Ï»¿À®¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿ÂÐ¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤«¤Ê¤êÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£