¤Ê¤¼¡ÖÀÐÇËÂ³Åê¤Î¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¡×¤Ê¤Î¤«¡© »Ù»ýÎ¨¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥ï¥±¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬Æ±À¤Âå¤äÁ´À¤Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË13:00～15:30¡Ë¡¡8·î22Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÏÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¤ªµÙ¤ß¡£¶âÍË¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÃÅÌª¤È¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚÍý»á¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¶â»Ò¾¡»á¤¬ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
――ÀÐÇËÁíÍý¤¬ÂàÇ¤¤»¤º¡¢Â³Åê¤òË¾¤àÀ¤ÏÀ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¾Ò²ð――
¶â»Ò¡ÖÂ¿Ê¬¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ò°ìÈÖ¼çÆ³¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬Î¢¶âÃ¦ÀÇµÄ°÷¤À¤«¤é¡×
ÀÄÌÚ¡Ê¾Ð¡Ë
¶â»Ò¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤È¡×
ÀÄÌÚ¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡×
¶â»Ò¡ÖÀ¤¹Ì¤µ¤ó¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¡Ä¡£¶ñÂÎÅª¤Ëº£Æ°¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢²¼Â¼¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ÀÍîÁª¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢À¾Â¼¡¢À¤¹Ì¡¢¾¾Ìî¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¤È4¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ç¡¢¤³¤Î4¿Í¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëËãÀ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÈÆ¯¤³Ý¤±¤Æ¡¢¤Ç¡¢°ìÉô¡¢±Æ¤Î³ÕÎ½Ì¾Êí¤Þ¤ÇÇÛ¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿É¼ÆÉ¤ß¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤»¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡ÖÀÐÇË¤Î¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¤À¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤·¤«¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¶Ë±¦À¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÂ³Åê¤ÎÊý¤¬¥Þ¥·¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÅÌª¡Ö¥Þ¥·¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤À¡×
¶â»Ò¡Ö¡È¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡ÈÊºÃú¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤¡É¡×
ÀÄÌÚ¡Ê¾Ð¡Ë
ÃÅÌª¡Ö¤½¤Ã¤Á¡©¹Ã²µÊºÃú¤Î¡×
¶â»Ò¡Ö¤½¤¦¡£¤Ç¡¢¡ÖÊº¡×¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ç¡ÖÃú¡×¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬º£¡×
ÀÄÌÚ¡Ö°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤â·ë¹½³ä¤ì¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢°Õ³°¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤¬³ä¤ì¤Æ¤Æ¡¢¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¤Æ¡×
¶â»Ò¡Ö¤¢¤ê¤¦¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÄÌÚ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¡¢¶â»Ò¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤â¤·Âà¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¿±¦´ó¤ê¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ÀÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×
ÃÅÌª¡Ö¾®Àô¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡©¡×
¶â»Ò¡Ö¾®Àô¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤Êý¤À¤±¤É¡¢¾®Àô¤µ¤ó¼«¿È¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«Ç´¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¸³ÀÑ¤Þ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×