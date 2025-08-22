水産学習ゲーム「SUSHI QUEST(スシクエスト)」スシロー未来型万博店のデジロー限定で公開開始
あきんどスシローは、2025年大阪・関西万博に出店している「スシロー未来型万博店」のデジロー限定で搭載したゲームの第2弾として、水産資源の持続可能性をテーマにした、水産学習ゲーム「SUSHI QUEST(スシクエスト)」を8月19日に公開した。
「SUSHI QUEST(スシクエスト)」概要
同ゲームは、プレイヤーが「養殖」「機械」「研究」3つの国のいずれかの勇者となり、水産業が直面する課題をクイズ形式で解決していくロールプレイング風の世界観をもつゲーム。
ゲーム内では、気候変動による海洋環境の変化や、漁業従事者の高齢化など、現代の水産業が抱える課題を取り上げている。プレイヤーが、陸上養殖、自動給餌機、水空合体ドローンなどの技術や研究を通じてそれらの課題を解決し、未来にまで美味しいおすしを食べ続けられるために、さまざまな技術が必要であることを理解できるようなストーリーになっているという。
加えて、1980年代を彷彿とさせる8ビットのレトロなデザインも特長となっている。
