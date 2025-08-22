¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄ¡¢Ìµ¿À·ÐÈ¯¸À¤Ë·ãÅÜ¡ª»Ò¤É¤â¤òºî¤ë¤«Çº¤àºÊ¤Ë¡ÄÉ×¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸Àß·×¤ÏÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡£
8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿ÍÉ×¤ÎÈ¯¸À¤Ë°ðÅÄ¤¬»×¤ï¤º·ãÅÜ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÇä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿ÍÉ×¡É¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Î´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¡×Ê¿¥Õ¥é¡¦RIHO¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤
º£²ó¤Ï¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¤ÎÂè2ÃÆ¡£
°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ãé¸¤Î©¥Ï¥Á¹â¤Î²¦ºä¡Ê28ºÐ¡Ë¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Û¤Ü½éÅÐ¾ì¤À¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¡¦¥Ö¥¿¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Î¤ª¶ä¹õÀî¡Ê27ºÐ¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
ºÊ¡¦²¦ºä¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤É¡Ä¤É¤Á¤é¤«¤¬·Ý¿Í¤ò¼¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ºÊ¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÍýÍ³¤Ç·Ý¿Í¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤â¡¢É×¤«¤é¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¤½¤ì¤Ï¸òºÝÁ°¤ÎÏÃ¤ËÁÌ¤ê¡¢²¦ºä¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¦¤«ÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤¯¤é¤¤¤È¤¤â¡¢¡Ø·ëº§¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£ÊÌ¤Ë»ä¤È¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø»Ò¤É¤â¤âÍß¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¡¢É×¤Ë¡È·ëº§´êË¾¡É¤È¡È»Ò¤É¤â´êË¾¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ËÉ×¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¼«Î©¤·¤¿¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¡¢²¶¤Ï·Ý¿Í¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×¡Ö¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¿ÍÀ¸Àß·×¤ÏÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾×·â¤ÎÊÖÅú¡£
VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î°ðÅÄ¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Ï¡©¥³¥¤¥Ä¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¸À¤ï¤ó¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¶Ã¤¤È¤È¤â¤ËÅÜ¤ê¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ú¤¨¤ÈRIHO¤â¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¤»¤¤¤«É×ÉØ¤Î´Ö¤Ë¤â¤·¤Ð¤·¤ÎÄÀÌÛ¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢²¦ºä¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤·¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿¦¶È¤Î½÷À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤¤Æ¤ë¸µ¡¹¤ÎÍýÁÛ¤Î½÷À¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡£
¤³¤ì¤ËÉ×¤¬¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈôÌö¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡Ö¤¨¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·É×¤Ï¡Ö¡ØÎ¥º§¤·¤Æ¤Þ¤Ç»Ò¤É¤âÍß¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼¹Ãå¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¤³¤Î2¿Í¤Çºî¤ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤À¤«¤é¤½¤³¤ÏÏÀÅÀ¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÀäÂÐº£¤Î¾õ¶·¤Ç¡Ø¤É¤Ã¤Á¤«»Å»ö¼¤á¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é²¶¤ä¤ó¡£¥Ï¥¤¥Ñ¡¼ÌµÌ¾¤Ç¤µ¡×¤È¡¢¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2024¡Ù¤ÇÂè3°Ì¤Ë¤Ê¤ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ºÊ¤È¤Î³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡Ö¤â¤·²¶¤¬·Ý¿Í¤ò¼êÊü¤·¤Æ»Ò¤É¤âºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¶¼«¿È¤¬¤ê¤µ¤Á¤ã¤ó¡ÊºÊ¡Ë¤òÁþ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤âÁ°¤Û¤É»Ò¤É¤âÍß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Öº£¤Ï2¿Í¤Ç³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤Þ¤À2¿Í¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢°ìÃ¶¤·¤Ð¤é¤¯2¿Í¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤¹¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦É×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤Ï¡Ë°ìÃ¶Çò»æ¤À¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÇò»æ¤Í¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Ç°Õ¸«¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜ²»¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤Ú¤¨¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤â¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¡Ø¿ÍÀ¸Àß·×¤ÏÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤³¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢É×¤ÎÌäÂêÈ¯¸À¤¬¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¤Ú¤¨¤ÈRIHO¤âÆ±´¶¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç°ì²ó¤°¤é¤¤¡Ø²¶¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÇä¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤Î¡©¡×¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ú¤¨¤¬ÎäÀÅ¤Ë¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ²¦ºä¤Á¤ã¤ó¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È°Õ¸«¤¹¤ë¤È¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤¨¤¨¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¼ÙËâ¤»¤ó¤È¤³¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«»ä¾¡¼ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡£¡È¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤ì¤è¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£