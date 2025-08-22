【懐かわ】一番くじに「たまごっち」が登場! -「懐かしすぎてワロタ」「何出てもうれしくてラインナップ天才すぎる」と話題
8月22日より順次、たまごっちの一番くじ「一番くじ たまごっち 〜令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち〜」が登場。平成初期の懐かしさを感じるアイテムが盛りだくさんなのだとか。
「一番くじ たまごっち 〜令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち〜」
今回の一番くじは、子どもの頃たまごっちと過ごした「あのころのお部屋」がコンセプト。長年愛され続け、世代に合わせて変化も続けてきたたまごっちの、懐かしのアイテムが多数ラインアップされています。
懐かしくもかわいいビジュアルに、SNSでは「懐かしすぎてワロタ」「あまりにもアイロンビーズがなつかしい」「鏡かわいいー! 天使のたまごっち持ってたなぁ」「何出てもうれしくてラインナップ天才すぎる」と発売前から話題に。
1回700円。8月22日より順次、セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などに登場します。ラインアップはこちらです!
【A賞】一番くじ限定! キラ2レインボー Original Tamagotchi
初代「たまごっち」の欧米版「Original Tamagotchi」が一番くじに再登場! ピンクを基調としてレインボーやキラキラ光るシャボン玉がデザインされた平成感満載の一番くじ限定デザインで、本体部分はクリア素材&ラメ入りの特別仕様となっている。
一番くじ限定! キラ2レインボー Original Tamagotchi
【B賞】なつかしまめっちルームライト
1997年発売『トリプルキャラコットキーチェーン』デザインのまめっちルームライト。サイズは約18cm。
なつかしまめっちルームライト
【C賞】てんしっちのたまごっち コンパクトミラー
パール感のあるとってもかわいい仕上がりで、片面は通常の鏡・片面は拡大鏡。選べる全3種で、サイズは約10cm。
てんしっちのたまごっち コンパクトミラー
【D賞】ときめくテーブルウェア
陶磁器製の丸皿(約11cm)ところんと丸いフォルムがかわいいグラス(約8cm)のテーブルウェア。どこか懐かしい平成レトロデザインで、全4種から選ぶことができる。
【E賞】あのころのハンドタオル
綿タオル3種・ジャガードタオル3種の選べる全6種。
【F賞】きらきらラバーチャーム
たまごっち本体デザイン8種、『アイビーズ』デザイン6種、平成レトロデザイン6種のラバーチャームがクリア&ラメ素材で登場。全20種でランダム。
【G賞】なつかしステーショナリー
平成時代を過ごした小学生なら誰しもが持っていたプロフィール帳1種(約12cm)と、メモ帳(約10cm)&ステッカーセット4種(約8〜10cm)の選べる全5種。
【ラストワン賞】みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、手を握ると、みみっちらしく片耳がぴょこぴょこと動くギミック付きのぬいぐるみが登場。サイズは約26cm。
みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ
なお、ダブルチャンスキャンペーンには、A賞の「 一番くじ限定! キラ2レインボー Original Tamagotchi」が用意されている。キャンペーン期間は11月末日までとなっており、当選数は50個。
(C)BANDAI
＼店舗検索Ｕょ↝💗🏪⋆｡˚✩／一番くじ たまごっち 〜令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち〜📅8月22日(金)より順次発売予定📍セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など店舗検索🔎https://t.co/3nnjXA1MNU商品詳細👇https://t.co/ClDsYHWmHi#たまごっち pic.twitter.com/o6VKj6hoYn- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) August 18, 2025
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部
