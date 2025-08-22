TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤Î·÷±ûÆ»¤Ç¹â²Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éºî¶È°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¤ª¤è¤½20¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ËÅ¾Íî¤·¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤Ç¡Ö¹âÂ®¤«¤é¿Í¤¬Íî¤Á¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â²Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·÷±ûÆ»¤Ç¡¢ÀßÈ÷ÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤¯¤é¤¤¤Îºî¶È°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢¼ÖÀþ¤Î¹çÎ®ÃÏÅÀ¤Î·ä´Ö¤«¤é20¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É²¼¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤ÏÆ»Ï©¤Î¥é¥ó¥×¤ÎÅÀ¸¡ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Å¾Íî¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£