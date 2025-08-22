JO1・白岩瑠姫、美麗な姿で表紙 25ページの大特集で“音楽”への思いを語る
グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が、27日発売の雑誌『BACKSTAGE PASS』10月号（シンコーミュージック・エンタテイメント）の表紙を飾る。
【写真】バックカバーは…ぎゅっと集まり笑顔をみせるTHE SUPER FRUIT
デビュー5周年を迎えたJO1の白岩は、ソロで同誌初の表紙となる。声優初挑戦にして主演を務めた映画『アズワン／AS ONE』、その主題歌として“RUKI”名義で書き下ろした楽曲「巡星」の制作エピソードを軸に、音楽への想いをひもとく。ロングインタビュー、キーワードQ＆A、美麗な撮り下ろしカットをカラー25ページ大特集で届ける。さらに、付録として綴じ込みアーティストカードも付く。
同誌のバックカバーと巻末には、THE SUPER FRUITが登場。そのほか、超特急のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 “EVE”』のレポート、ニューシングル「Sparkle Summer」をリリースするKID PHENOMENON、ソロ初のフルアルバムが完成したGENERATIONS・片寄涼太、龍宮城、CENT、Hi-Fi Un!corn、シンガーズハイ、FUNKY MONKEY BΛBY’S、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、Cody・Lee（李）、Conton Candy、Lienelを特集。連載中のソナーポケット「そんなポケット」に加え、アーティストの愛するペットを紹介する連載「YOUR PET SHOW」には杏ジュリア（超ときめき▼宣伝部）が登場する。
