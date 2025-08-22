「楽天−オリックス」（２２日、楽天モバイルパーク）

初回からリクエストに成功したオリックス・岸田監督に、ＳＮＳ上でツッコミのコメントが寄せられた。

初回の攻撃でオリックスは先頭からの３連打で先制。１死一、二塁となり、中川の打球は遊撃正面へのゴロで、６−４−３の併殺と判定された。

ここで岸田監督がリクエスト。リプレー検証の結果、打者走者の一塁到達が早いと判断され、アウトの判定がセーフに覆り２死一、三塁で試合が再開された。

ただ、テレビ中継で流れたリプレー映像では、一塁上の判定に加えて、その前の二塁上でも遊撃・宗山の送球が浮き、処理した二塁・黒川の足がベースを踏めていないようにも見えた。

それだけにＳＮＳ上では「ダブルリクエストはやろうと思ったら出来ますよ」「仮に片方しかできんかったとしてもファーストよりセカンドのリクエストやろそこは」「追加で２塁もリクエストしろやーーーーーーーー」「これ２塁もリクエストされたら怪しかったな…」などとコメントが寄せられた。

オリックスは２死一、三塁で紅林が中飛に倒れ、初回は１得点だった。