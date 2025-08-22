『ONE PIECE』「LUFFY′s 冒険の記憶」第2弾が登場 - Netflixシリーズとのコラボデザインも
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「LUFFY's 冒険の記憶 [Vol.2]」(1,320円)を発売する。8月28日予約開始、2026年2月一般店頭発売。
「LUFFY’s」は、ONE PIECEのロゴから生まれたプロダクトで、ロゴの形をヒントに導き出されたフォルムとデザインが特徴のアイテム。
「冒険の記憶」をテーマにした第2弾では、原作コミック／アニメーション／衣装と、『ONE PIECE』にまつわる「冒険の記憶」を元にしたデザインがラインアップ。今回はさらに、Netflixシリーズ実写ドラマ版『ONE PIECE』とのコラボデザインも登場する。
(c)尾田栄一郎／集英社 (c)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(c)Eiichiro Oda/SHUEISHA (c)Netflix/Tomorrow
