9月24日リリース『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』より「咆哮」フルサイズをYouTubeで公開

　5人組グループ・Aぇ! groupが9月24日にリリースするLIVE DVD『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』ティザー映像第3弾が公開された。

【動画】かっこよすぎる！『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』特別映像第2弾

　17日には地元・大阪、万博記念公園でSUMMER SONIC 2025 OSAKAのメインステージである「AIR STAGE」にトップバッターとして登場。歌にダンス、バンドスタイルなど多彩なライブ構成で全11曲を披露し、初のサマソニ出演で話題を呼んだ。

　今回公開されたティザー映像では、ファンに向けて真っすぐに、そしてなにより自分たちの居場所ならではの柔らかい表情を魅せるメンバーの姿が印象的な映像に仕上がっている。

　また、話題となったSUMMER SONIC 2025 OSAKAのセットリストダイジェストと、LIVE DVDの発売に先駆けて「咆哮」のライブ映像が、YouTubeにてフルサイズで公開されている。