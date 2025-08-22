総統府の張副秘書長、行政院秘書長に内定か／台湾
（台北中央社）総統府の張惇涵（ちょうじゅんかん）副秘書長が、次期行政院（内閣）秘書長に内定したとみられることが分かった。消息筋が22日までに明らかにした。
消息筋は、内閣の人事異動は意思疎通力や説明力、攻めの力を強化することが主な目的だと説明。閣僚は部会（省庁）の政策について十分に説明できる能力を持ち、施策をよりスムーズに推進することが必要だとの認識を示した。また現任の龔明鑫（きょうめいきん）行政院秘書長は内閣にとどまる見通し。
張氏は1981年生まれ。台湾大学政治学研究所の修士課程を修了し、桃園市政府新聞処長、民進党中央党部（党本部）主席室主任兼広報、総統弁公室主任兼総統府報道官などを歴任している。
内閣を巡っては、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）が今月12日、必要な時には重要な人事を調整するとして改造を示唆していた。行政院の李慧芝（りけいし）報道官は21日、異動や調整、変動があった場合は適時説明すると述べた。
（頼于榛／編集：齊藤啓介）
消息筋は、内閣の人事異動は意思疎通力や説明力、攻めの力を強化することが主な目的だと説明。閣僚は部会（省庁）の政策について十分に説明できる能力を持ち、施策をよりスムーズに推進することが必要だとの認識を示した。また現任の龔明鑫（きょうめいきん）行政院秘書長は内閣にとどまる見通し。
内閣を巡っては、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）が今月12日、必要な時には重要な人事を調整するとして改造を示唆していた。行政院の李慧芝（りけいし）報道官は21日、異動や調整、変動があった場合は適時説明すると述べた。
（頼于榛／編集：齊藤啓介）