「キル・ビル VOL. 1 4Kリマスター版」

Kill Bill (C)2003 Visiona Romantica, Inc. Artwork & Supplementary Materials (R),TM & (C)2025 Lions Gate Entertainment Inc.

クエンティン・タランティーノ監督の映画「キル・ビル VOL. 1」と「キル・ビル VOL. 2」の4Kリマスター版が、12月24日にUltra HD Blu-ray、Blu-ray、DVDで発売される。価格はUHD BD＋BD版が8,580円、BD版が6,380円、DVD版が4,400円。発売元は鈴正/ハピネット・メディアマーケティング、販売元はハピネット・メディアマーケティング。

2作とも、35mmオリジナルネガから4Kレストアされ、初UHD BD化される。なお、2026年1月28日にはタランティーノ監督第3作「ジャッキー・ブラウン 4Kリマスター版」のUHD BD、BD、DVDも発売予定。

映画を愛するタランティーノ監督が愛してやまない日本のヤクザ映画、時代劇、アニメ、香港のクンフー映画、マカロニ・ウエスタンなどをミックスし、ジャンルを超えた全く新しい作品に仕上げた究極のエンタテインメント作品「キル・ビル」。すべてを失った最強ヒロインの復讐はアメリカ、沖縄、東京、北京、メキシコを舞台にスケールも、ボリュームも桁違いのVOL. 1、VOL. 2の2部構成で描かれた。

「キル・ビル VOL. 2 4Kリマスター版」

Kill Bill Vol. 2 (C)2004 Visiona Romantica, Inc. Artwork & Supplementary Materials (R),TM & (C)2025 Lions Gate Entertainment Inc.

収録音声は2作品共通で、UHD BD＋BD版、BD版が英日DTS-HD Master Audio 5.1ch、DVD版が英日ドルビーデジタル5.1chサラウンド。

Blu-ray共通の映像特典として、「キル・ビル VOL. 1 4Kリマスター版」はメイキングのレジェンド・オブ「キル・ビルVOL. 1」とミュージック・ビデオ:The 5,6,7,8｀sを収録。

「キル・ビル VOL. 2 4Kリマスター版」は、メイキングのレジェンド・オブ・「キル・ビル VOL. 2」と、Damoe 削除されたシーン、Chingon ライブ at プレミア・パーティを収録する。