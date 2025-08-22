ロンドン序盤、ドル円・クロス円は下げ渋り＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円、クロス円が下げ渋り。ドル円は東京午後からロンドン朝方にかけて148.78近辺を高値に148.40付近まで軟化した。しかし、ロンドン勢の本格参加とともに買いが再燃、足元では148.70近くまで上昇している。



クロス円も同様の動き。ユーロ円は172.06近辺を安値に買われ、足元では172.40台と東京午前高値172.54レベルに接近。ポンド円は199円台割れとなったあとは、買いが再燃。足元では本日の高値を199.50付近まで伸ばしてきている。



欧州株や米株先物・時間外取引はプラス圏で取引されている。米１０年債利回りは４．３２％付近から４．３３５％付近へと上昇している。リスク動向は落ち着いている。



USD/JPY 148.66 EUR/JPY 172.44 GBP/JPY 199.43

