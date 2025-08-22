プロレスラー・ジャガー横田（63）が22日までに家族のYouTubeチャンネルを更新。夫で、医師・木下博勝氏（57）とともに、現在米国に留学中の長男の「JJ」こと木下大維志さん(18）とオンラインでつなぎ、寮生活について話した。

大維志さんは今月上旬に渡米。現在学校は夏季休暇中で、寮の部屋について、出身の佐久長聖高校の寮の部屋と比べると「ちょっと狭いくらい」としたが、本来は6人で共同で使用するはずの部屋だが「なぜか分からないけど、僕を含めて3人しかいない」と語った。

寮は1階にフロントがある作りで5階建て、部屋の中にはキッチンもあり同部屋の53歳の大学生「フィル」が電子レンジや食器を「全部使っていいよって。超ありがたい。凄くいい人」と説明。食事はまだスーパーで買ってきた食材を「レンチンするくらいかな」しかしていないと語り「あとはでっかいシリアルみたいなのを買って来て、バリバリ食って水を飲んで腹をふくらませる」と語ると、ジャガーは「牛乳使わないのね…」と心配な表情。

大維志さんは「節約できているから俺はいいけどね。いろいろ、そろえるのに、結構、まあまあ金使ってるから」と語った。木下は寮の家賃について「日本円で1カ月28万円ぐらいです。結構高い。円が弱いってのもあるんですけどね」と語ると、大維志さんも「エグ高いです」と明かしていた。