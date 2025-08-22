中国のSNS・微博（ウェイボー）で「カンボジアで韓国人男性が殺害され、ごみ箱に遺体を遺棄された」との情報が伝えられ、反響を呼んでいる。ただ、被害者は韓国人ではなかったようだ。

報道によると、カンポット州ボコール山で今月6日、2人の外国人男性が惨殺され、緑色の大きなごみ箱に遺棄される事件が起きた。2人の体には虐待や暴行によってできた傷跡があったという。複数の韓国メディアは当初、「被害者の1人は韓国人男性」と報じたものの、後に韓国人が被害者となったのは別の事件で、ごみ箱に遺棄されたのは韓国人ではなかったことが明らかになった。微博では訂正前の情報がそのまま伝わっているようだ。

現地警察は9日に中国人を含む5人の容疑者を逮捕したが、今回の事件の容疑での逮捕かは明らかになっていないという。また、翌10日にはボコール山で中国人男性が殺害される事件が起きた。その後、警察はボコール山の詐欺拠点で4人を拘束し、韓国人を含む10人余りを解放した。さらに12日にはボコール山のふもとで中国人4人を含む5人を人身売買の疑いで逮捕したという。

韓国メディアのイーデイリーはボコール山の詐欺拠点から保護された28歳の韓国人男性の証言として、「中国人の組織員が金のために殺人、暴行、電気刑を行うことは日常茶飯事。自分も逃走を図ったことで倉庫に1週間閉じ込められ、水責めを受けた」と報じている。

コメント欄ではあるユーザーが「東南アジアはすべて犯罪国家だ」と書き込み、多くの共感を集めているが、これに対して「よく読め。犯人は中国人だってよ」「そこがどこであろうと、中国人には気を付けることだ」などとツッコミを入れる返信が寄せられている。

このほか、「どれだけ極悪なんだ。狂ってる！」「人間性が完全に失われている」「また中国人か」「みんな中国人…」「彼らは国を出ると途端に肝が据わるんだな」「ミャンマーよりもカンボジアのリスクが高まってきた」「（詐欺を行う中国人は）現地の方でさばいてくれ。帰国させるな」「国のイメージを損なった。極刑に処してくれ」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）