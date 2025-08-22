¹â¶¶°¦¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤ËÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ö¤Ó¤Ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶°¦¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯È±¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¹â¶¶°¦¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¥Ð¥Ã¥¯¤â¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤é¤Ö¤Ö¤â¥Ô¥ó¥¯¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤À¤é¤±¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢È±¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ä¾¶á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ãã¿§¤À¤Ã¤¿È±¤¬ÂçÃÀ¤Ë¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ª¤«¤é²¼¤²¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Þ¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯²Ä°¦¤¤»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¤Ó¤Ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¹â¶¶°¦¡Ê¤¿¤«¤Ï¤· ¤¢¤¤¡Ë
1986Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£2001Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£LOVE¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó21¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØMr.Moonlight ¡Á°¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¡Á¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯6·î¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î6ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£2011Ç¯9·î30Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£°Ê¹ß¤Ï¥½¥í¤Î²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2014Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤È·ëº§¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¹â¶¶°¦¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷i_am_takahashi¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯È±¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¹â¶¶°¦¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¥Ð¥Ã¥¯¤â¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤é¤Ö¤Ö¤â¥Ô¥ó¥¯¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤À¤é¤±¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢È±¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ä¾¶á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ãã¿§¤À¤Ã¤¿È±¤¬ÂçÃÀ¤Ë¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ª¤«¤é²¼¤²¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Þ¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹â¶¶°¦¡Ê¤¿¤«¤Ï¤· ¤¢¤¤¡Ë
1986Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£2001Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£LOVE¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó21¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØMr.Moonlight ¡Á°¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¡Á¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯6·î¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î6ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£2011Ç¯9·î30Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£°Ê¹ß¤Ï¥½¥í¤Î²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2014Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤È·ëº§¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¹â¶¶°¦¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷i_am_takahashi¡Ë