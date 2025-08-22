¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç·»¤È¤ª¤Ç¤«¤±¡ÖÂ¤Ê¤²¤§¤·¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤·CB¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ç·»¤È¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡¢·»¤ÈÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°
¡¡Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹ÍÍ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ÈÏÃÂê¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡¡½ë¤«¤Ã¤¿¡Á¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¾è¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃå¤Æ¤ë¤è¡¼¡¡¤É¤Á¤é¤âÌÀÈþ¤Î°¦¼Ö¡¡ºÇ¹â¡¡¹Ô¤¤Èµ¢¤ê¥Ð¥¤¥¯¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·»¤È¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£HONDA¤Î¡ÖCB1300¡×¤Ë¹ø¤«¤±¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ¤Ê¤²¤§¤·¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤·CB¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤è¤Ê¤¡¡×¡ÖÁé¤»¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡×¡Ö¾®ÊÁ¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤«¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Ã¤ÆÄ¶Àä³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥À¥ì¥Î¥¬¥ì ÌÀÈþ¡Ê¤À¤ì¤Î¤¬¤ì ¤¢¤±¤ß¡Ë
1990Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¡£2012Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØJJ¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð±éºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢Åß¡Ù¤ä¡ØË¡°å³Ø¶µ¼¼¤Î»ö·ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@The_Darenogare¡Ë
