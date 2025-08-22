本田礼生、橋本真一ら、舞台『ジョーカー・ゲームIII』キャスト役ビジュアル解禁
舞台『ジョーカー・ゲームIII』より、メインキャスト・回替わりゲスト計22名のソロ役ビジュアルが解禁された。
【写真】舞台『ジョーカー・ゲームIII』メインキャスト・回替わりゲスト ソロ役ビジュアル
原案は、シリーズ累計部数135万部を突破した、柳広司による傑作短編ミステリー小説シリーズ。世界大戦期を舞台に、魔術師のごとき知略を持つ結城中佐が設立した“D機関”で、人間離れした頭脳と肉体の持ち主であるスパイ達が暗躍していく様子を描く。
2016年にはテレビアニメ化され、ProductionI.Gによる洗練された映像美が、作品の世界観とストーリーを引き立て、知的かつスタイリッシュなスパイアクションアニメとして好評を博した。
西田大輔が脚本・演出を務める舞台シリーズは、2017年・2018年とこれまで2作品を上演。舞台ならではの演出と俳優陣の熱演で、作品の魅力を臨場感たっぷりに展開してきた。
7年ぶりの第3弾となる舞台公演では、D機関員に新たなキャストを迎え、表題作であり2017年の初演でも上演したシリーズの原点「ジョーカー・ゲーム」に加え、舞台シリーズ初となる完全オリジナルエピソードを繰り広げる。
出演は神永役に本田礼生、田崎役に橋本真一、甘利役に梶田拓希、波多野役に土屋直武、小田切役に塩田康平、実井役に野口準、福本役に速川大弥、佐久間中尉役に蒼木陣、ジョン・ゴードン役に山岸拓生、武藤大佐役にウラシマ、犬丸峯吉役に林田航平、三好役に矢田悠祐、結城中佐役に谷口賢志。アンサンブルキャストは赤石ノブ、後藤裕磨、関修人、石井凌、木ノ花大空、矢成尾征吾、土屋暖、アンダースタディとして大津夕陽。
回替わりゲストとして、鈴木勝吾、山本一慶、木戸邑弥、奥谷知弘、松本岳、才川コージ、阿部快征、大海将一郎、君沢ユウキが出演する。
チケット先行は、8月29日23時59分までキャストFC先行およびマーベラスメンバーズ先行が受付中。
舞台『ジョーカー・ゲームIII』は、東京・天王洲 銀河劇場にて、11月21日〜30日まで上演。
回替わりゲストのスケジュールは以下の通り。
＜回替わりゲスト出演＞
■回替わりゲスト出演
鈴木勝吾：11月26日14時
山本一慶：11月28日18時／11月30日12時
木戸邑弥：11月22日18時／11月30日17時
奥谷知弘：11月21日18時
松本岳：11月23日18時／11月27日18時
才川コージ：11月22日13時／11月29日12時
阿部快征：11月23日13時
大海将一郎：11月29日17時
君沢ユウキ：11月24日14時
