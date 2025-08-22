公開中の映画『国宝』の観客動員が782万人、興行収入が110.1億円を突破。歴代興行収入ランキング（※興行通信社調べ）邦画実写において、『南極物語』（1983年公開、110.0億円）を抜き、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開、173.5億円）、に次ぐ第2位にランクインした。

参考：記録連発の『鬼滅』と『国宝』 実は「夏の二強」ではなく「夏の一強」である理由

2017年から朝日新聞にて連載された吉田修一の同名小説を映画化した本作。歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる主人公・喜久雄の50年を描いた壮大な一代記だ。

初日アンケートでは満足度97.2％を記録し（※TOHOシネマズ調べ）、公開から日を追うごとに観客動員、興行収入ともに伸び続け、2025年公開の実写映画No.1（※興行通信社調べ）を記録。興行収入135億円を突破した『ボヘミアン・ラプソディ』に並ぶ４週連続土日前週比超えという、異例の興行収入を記録した。（※興行通信社調べ、※封切初日100館以上の作品）

先日、公開73日間でついに観客動員数747万人、興行収入は105億円を記録し、邦画実写としては22年ぶりの100億円突破を果たした本作だが、8月21日までの公開77日間で、観客動員数782万9237人、興行収入110億1633万2800円を突破。歴代の興行収入ランキングでは、邦画実写において、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』に次ぐ第2位の成績となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）