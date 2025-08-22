Ado、ライブ映像作品『モナ・リザの横顔』発売決定！初回限定盤には「光るAdo Boxアクリルスタンド」などを封入
■10月12日に行われたKアリーナ横浜 2days公演の初日の模様を収録！
AdoのライブBlu-ray＆DVD『モナ・リザの横顔』が10月22日に発売されることが決定。ジャケット写真は、Adoのイメージディレクターを務めるORIHARAが描き下ろした。
今作は、Adoが2024年に開催した『JAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔」』から10月12日に行われた神奈川・Kアリーナ横浜 2days公演初日の模様を収録。同ツアーは、アンコールでは初めてギターを演奏し、作詞作曲を手がけた「初夏」を披露するなど盛りだくさんのツアーとなった。
初回限定盤Blu-ray・DVDには、初回限定盤の四角いジャケット写真を後ろに置くと、まるでAdoがBoxのなかに入ったように見える「光るAdo Boxアクリルスタンド」、「初夏」のギター譜面やAdoオリジナルギターピックを封入。
また、Kアリーナ横浜の2日目公演のみ披露された「0」と「向日葵」のスペシャル映像も収録される。
さらに、初回限定盤・通常盤Blu-rayは立体音響技術Dolby Atmos（R)を採用し、ライブ会場のような臨場感を体感できる音声仕様となっている。
8月22日より予約がスタートし、店舗別購入特典も公開された。
※メイン写真は初回限定盤のジャケット写真
リリース情報
2025.10.22 ON SALE
Blu-ray＆DVD『モナ・リザの横顔』
Blu-ray＆DVD「モナ・リザの横顔」特設ページ
https://www.universal-music.co.jp/ado/monalisa/
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/