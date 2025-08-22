乗っていたら「おしゃれ」と思うマツダの車ランキング！ 2位「MAZDA ROADSTER」を抑えた1位は？【2025年調査】
乗っていたら「おしゃれ」と感じる車には、スポーティーなデザインやコンパクトながら洗練されたフォルム、街中で映える存在感などが影響するようです。マツダの人気モデルの中で、特に「おしゃれ」と支持を集めたのはどの車だったのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女300人を対象に乗っていたら「おしゃれ」と思うマツダの車についてアンケート調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
回答者からは「聞き慣れた車種だから」（40代男性／東京都）、「オープンカーにもなるところ」（50代女性／愛知県）、「RXはどれ？笑 というロードスターはオシャレですね！」（40代女性／岐阜県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「形がかっこいいから」（20代女性／愛知県）、「洗練された『魂動デザイン』と上質な内装が、大人のセンスを感じさせるからです」（10代男性／東京都）、「SUVでかっこよくて、内装もおしゃれだから」（20代女性／佐賀県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：MAZDA ROADSTER／44票2位は「MAZDA ROADSTER」でした。スポーツカーとしての美しいフォルムやオープンカーの魅力が多く挙げられ、洗練されたデザイン性と個性的な存在感が評価されています。マツダを代表する車種として認知度も高く、本格的な走りを楽しむ車好きの象徴という印象も持たれているようです。
1位：CX-5／73票1位は「CX-5」でした。SUVならではの迫力あるボディと高級感のあるデザインが特徴として挙げられ、多くの人から「スタイリッシュ」「大人っぽい」と評価されています。特に「魂動デザイン」や上質な内装に触れる意見も多く、街乗りからアウトドアまで幅広くおしゃれに映える車種として人気を集めています。
