ACIDMANが10月29日にリリースする初のトリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』の、全参加アーティストが発表された。

今回発表されたのは、ELLEGARDEN、ストレイテナー、yama、jon-YAKITORY、SOIL&"PIMP"SESSIONS、10-FEET、the band apart、THE ORAL CIGARETTES、じん、Dragon Ash、downy、東京スカパラダイスオーケストラ、LEO（ALI）、BRAHMAN。長きに渡りロックシーンを共に歩んできた盟友をはじめ、ACIDMANと強い所縁のあるアーティストらが名を連ねている。

また、同時発売となるオリジナルアルバム『光学』との同時購入特典も発表。ストレイテナーのホリエアツシ（Vo/Gt/Pf）、the band apartの荒井岳史（Vo/Gt）をゲストに招き、大木伸夫（Vo/Gt）と共にアルバムや盟友ならではの話を語り合うトークイベントを開催予定だ。本イベントは、UNIVERSAL MUSIC STOREにて9月30日までに対象商品を予約／購入すると抽選で参加可能となる。その他にも、ACIDMANメンバー直筆サインを入れたポスタープレゼントも用意されており、詳細はHPにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）