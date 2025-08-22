スロベニア代表のドンチッチが歴代2位の47得点／ユーロバスケット1試合最多記録集
現地時間8月14日。「FIBAユーロバスケット2025」の公式サイトにて、1試合における大会最多記録集が公開された。27日に幕を開ける今大会を前に、各項目で上位に入った3選手を見ていきたい。
※NBAのチーム名は略称
◆■FIBAユーロバスケット1試合最多記録集
＜得点＞
１位 エディ・テラス（ベルギー／1957年）：63得点
３位 ニコス・ガリス（ギリシャ／1983年）：46得点
＜リバウンド（1995年以降）＞
１位 アルビダス・サボニス（リトアニア／1995年）：23本
２位 アンドリス・ビアドリンシュ（ラトビア／2009年）：20本
３位 トルニーク・シェンゲリア（ジョージア／2017年）：19本
ー位 ダーク・ノビツキー（ドイツ／2005年）：19本
ー位 アルビダス・サボニス（リトアニア／1995年）：19本
ー位 ペロ・アンティッチ（北マケドニア／2011年）：19本
＜アシスト（1995年以降）＞
１位 トーマス・サトランスキー（チェコ／2022年）：17本
２位 トーマス・サトランスキー（チェコ／2015年）：15本
３位 ミロシュ・テオドシッチ（セルビア／2015年）：14本
＜スティール（1995年以降／1位のみ）＞
１位 アンドレイ・キリレンコ（ロシア／2005年）：8本
ー位 リオール・ルビン（イスラエル／2001年）：8本
＜ブロック（2001年以降／1位のみ）＞
１位 アンドレイ・キリレンコ（ロシア／2003年）：6本
ー位 ミルザ・ベギッチ（スロベニア／2011年）：6本
ー位 ヴィアチェスラフ・クラフツォフ（ウクライナ／2013年）：6本
レジェンドたちが並ぶ中、1試合最多得点部門でドンチッチ（レイカーズ）が2位にランクイン。2022年のグループフェーズで、スロベニアの得点源は6本の長距離砲、11本のフリースローを沈めて計47得点に7リバウンド5アシストの大暴れでフランス相手に勝利を飾った。
また、フィンランドのラウリ・マルカネン（ジャズ）が、2022年のクロアチア戦で10位タイの43得点を奪っている。
リバウンド部門ではドマンタス・サボニス（キングス）の父アルビダス（元ブレイザーズ）、アシストではサトランスキー（元ウィザーズほか）、スティールとブロックではオールラウンダーのキリレンコ（元ジャズほか）がそれぞれトップタイに君臨。
今年の大会で、彼らの記録に並ぶ、あるいは上回る選手が出てくるのか。今年のユーロバスケットも必見だ。
【動画】2022年に大会史上2位の47得点を奪ったドンチッチ！