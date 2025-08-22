星野源 全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』より「Mad Hope」のライブ映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■星野源の鬼気迫るパフォーマンスとギタープレイに、バンド編成によるライブならではのアレンジが加わり、会場は熱狂の渦に！

星野源が、全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』より、「Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）」のライブ映像をYouTubeで公開した。

本ツアーは、ニューアルバム『Gen』のリリース翌日である5月15日の名古屋公演から、7月13日の沖縄公演まで約2ヵ月にわたって開催された6年半ぶりの全国ツアー。その大阪公演2日目のライブから『Gen』収録の新曲「Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）」の映像が公開された。

ツアータイトルにも冠されているこの楽曲のフルバージョンは、本ツアーがライブ初披露。星野の鬼気迫るパフォーマンスとギタープレイに加え、ストリングスやホーン隊を含むバンド編成によるライブならではのアレンジが加わり、会場は熱狂の渦に包まれた。

ツアーを重ねるなかで研ぎ澄まされた演奏は、今の星野源のモードを鮮やかに映し出している。全公演が即日ソールドアウトとなった本ツアー。その熱量の一端を、ぜひ映像で体感しよう。

『Gen Hoshino presents MAD HOPE』は、8月後半からアジアツアーへと突入。台北・上海・ソウルの3都市を巡り、さらに9月21日には大阪・京セラドーム大阪、10月18・19日には神奈川・Kアリーナ横浜での追加公演も開催される。

リリース情報

2025.09.17 ON SALE

ANALOG『Gen』

星野源 OFFICIAL SITE

https://www.hoshinogen.com/