「これが真の僕の家族」夫婦YouTuber、娘の存在を公表「色んな形の家族がある。なんも気にすることもない」
夫婦YouTuber「ひらさわけ」のはなおさんは8月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。“真の僕の家族”ショットを公開しました。
【写真】幸せあふれる家族ショット
実は10日に公開したYouTube動画で「はなおとみさには中学生になる娘がいます」と明かしていたはなおさん。今回Xでもその家族を披露しました。
コメントでは、「すみません。無知な者で失礼なこと聞いてしまうのですが、奥さんは2人ってことですか？」「誰と誰と誰やねん」「多くの方がご存知じゃなくて草 どういう話？連れ子って事?」「いやどういう形か分かんねえよ」と、はなおさんのXのポストだけでは状況が飲み込めない人が多くいるようです。
一方で「ご家族の大切なご報告を共有してくださりありがとうございます、これからも末永く幸せが続きますように」「はなお一家大好きやで」「色んな形の家族がある。なんも気にすることもないし、自分達が幸せならそれで良い」「素敵なご報告ですね ご家族にとっても大きな一歩だと思います」と、温かい声も多数上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「素敵なご報告ですね」「先日youtubeで報告させていただきすでに多くの方がご存知と思いますが」と切り出したはなおさん。「これが真の僕の家族です」と続けています。投稿には1枚の家族ショットを載せていて、それが“真の僕の家族”とのこと。妻と娘、犬、猫が写っています。
『娘の公表翌日、大変な事態になってました』娘の存在をYouTubeで公表したあと、『娘の公表翌日、大変な事態になってました』『【娘初登場】はなおはどんなパパ？家族でみんなの質問に答えまくります！』と、娘についての動画を続々と公開しているはなおさん。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
