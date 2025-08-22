22日、上越市役所に来たのは兵庫県三田市の田村克也市長。7月に中川上越市長が三田市の「コメがまずい」などと発言した事に抗議し、中川市長は三田市を訪れ謝罪しました。



それから約1ヶ月、2人が再び対面しました。三田市の田村市長、7月に上越市が開いた食のPRイベントで三田米をPRしたことを評価しました。



■兵庫県三田市 田村克也市長

「市役所にも謝罪以降、苦情というのがほとんどなくて。東京でのイベントのコラボを早速したのが農業者が評価している。」



■上越市 中川幹太市長

「三田米のPRが足りていないと思うので、これからも継続していきたい。」