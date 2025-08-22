King Gnu、新曲『SO BAD』のジャケット写真解禁！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ゾンビ・デ・ダンス』テーマ曲

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのSNSでは、『ゾンビ・デ・ダンス』の振付動画も公開！

9月5日0時より配信開始となるKing Gnuの新曲「SO BAD」のジャケット写真が公開された。

アートワークディレクションはOSRINが担当。目を惹く凶悪なデザインが楽曲の世界観を垣間見せる。

本楽曲は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて9月5日より開催される『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下ろされた楽曲で、King Gnuならではのミクスチャーサウンドをさらにアップデートさせた、狂暴で享楽的な楽曲となっている。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのSNSでは、『ゾンビ・デ・ダンス』の振付動画も公開された。

また、TikTokやInstagramでは、8月22日から「SO BAD」音源の一部が「SO BAD - 最悪で最高Ver.-」として先行配信されている。

リリース情報

2025.09.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SO BAD」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEB サイト『ハロウィーン・ホラー・ナイト』ページ

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/fall-2025/halloween-horror-nights-2025

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/