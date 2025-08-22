東北各地のこけしを一堂に集めた展示会が山形市で開かれています。

【写真を見る】東北6県のこけしがズラリ！ 見るだけではなく絵付け体験も楽しめる展示会！ 世界に1つだけのオリジナルこけしを！（山形市）

見て楽しむだけではなく、体験も楽しめるようです。

佐藤友美アナウンサー「ずらりとこけしが並んでいます。そしてご覧ください。山形県にこんなにこけしの産地があるのを知っていましたか？今日は皆さんを知られざるこけしの世界へ誘います」

江戸時代から愛される「伝統こけし」に、作家の独創性が光る「創作こけし」

山形市の紅の蔵では、毎年この時期に「みちのくこけし展」が開かれ、東北６県の工人が手掛けたこけしおよそ１５０点が展示・販売されています。

会場には、内閣総理大臣賞を受賞した県内の工人による作品や、青森のねぶたがあしらわれたこけしなど東北各地のこけしが数多く展示されています。

山形では、「山形系」「蔵王高湯（ざおうたかゆ）系」「肘折系」の３つの系統があり、それぞれ表情も胴体の模様も違います。

中でも肘折系の特徴は。

紅の蔵 山田愛美マネージャー「まずはユニークなお顔だち。かさね菊といわれる模様を描くことが多いです。頭の中に小豆が入っている音がするんです。子どものおもちゃとして音が鳴るおもちゃとして（小豆が）入っています」

会場には、家族連れが訪れ、可愛らしくもユニークなこけしの表情を楽しんでいました。

訪れた人「すごくいろんな種類があって凄いなと思いました。凄い猫ちゃんとか可愛いからいいなと思いました。目とかが可愛くて」

訪れた人「だるまのやつが面白かったです」

■世界に１つだけのこけしを！

そして展示会では、こけしの絵付け体験も。

佐藤友美アナウンサー「愛着を持てるように自分にそっくりなこけしを描きたいと思います」

絵付け体験では、世界に１つだけのこけしを作ることができます。

佐藤友美アナウンサー「思ったよりも２倍３倍、線を太く書いちゃう」

職人のような繊細な筆使いや力加減の難しさを実感することができます。およそ１時間かけて完成です。

佐藤友美アナウンサー「こだわったのは、私のトレードマークの困り眉毛です。かわいいです。名前を付けたいくらい、もうすでに愛着がわいています」

紅の蔵 山田愛美マネージャー「こけしと一括りに言っても色々ありますが、工人によっては同じ系統でも全く違うようなタッチや顔立ちがあるのでそれぞれ見ていただけると楽しいと思う」

みちのくこけし展は、来月２８日まで山形市の紅の蔵で開かれています。