22日(金)は、各地でにわか雨もなく、よく晴れて猛暑日のところもありました。最高気温は、新潟市秋葉区や三条市で35℃を超えて猛暑日になったほか、各地とも真夏並みの暑さになりました。



さて、23日(土)は24節気のひとつ『処暑』です。

暦の上では、暑さがおさまるころとされています。綿(わた)の花が咲き収穫の季節に入るなど、次第に秋らしくなっていくころですが･･･この週末は、暦とは裏腹に真夏のような暑さが猛威をふるってきそうです。



◆週末の予想天気図

土日ともに、県内付近は太平洋高気圧に緩やかに覆われる見込みで、真夏のような強い日差しが照りつけるでしょう。ただ、土日とも山沿いを中心ににわか雨のところがありそうです。屋外のレジャーなどは空模様の変化にご注意ください。



◆予想最高気温

23日(土)は、上・中・下越では各地35℃以上の猛暑日になる見込みで、22日(金)より暑さの増すところが多くなりそうです。

24日(日)は、幾分気温が下がるものの、それでも34℃くらいまで上がるところが多いでしょう。



そして、23日(土)に対しても【熱中症警戒アラート】が発表されています。一番気温の高い昼間の時間帯は外出を避けるなど、暑さを避ける工夫をしてお過ごください。





一方で、来週はまとまった雨が降りそうです。



◆週間予報

週明け25日(月)も、日差しが届いて厳しい残暑になるでしょう。

一方、26日(火)と27日(水)は広く雨が降りそうです。とくに27日(水)は雨脚が強まり、警報級の大雨となる可能性もあります。また、風が強まり、荒れた天気になるところもあるでしょう。



来週の天気の崩れについては、こまめに天気予報をチェックするようにしてください。