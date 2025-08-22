JO1白岩瑠姫を25でページで大特集！『BACKSTAGE PASS』表紙にソロで初登場
JO1の白岩瑠姫が、『BACKSTAGE PASS』2025年10号（8月27日発売）の表紙にソロで初登場する。
■JO1白岩瑠姫の音楽への想いを紐解く大特集
声優初挑戦にして主演を務めた映画『アズワン／AS ONE』、その主題歌として“RUKI”名義で書き下ろした楽曲「巡星」の制作エピソードを軸に、白岩瑠姫の音楽への想いを紐解く。
ロングインタビュー、キーワードQ＆A、美麗な撮り下ろしカットの数々で送るカラー25ページ大特集。さらに、付録として綴じ込みアーティストカードも付属する。
■バックカバー＆巻末はTHE SUPER FRUIT
2022年発表の「チグハグ」でSNSを中心に注目を集め、グループとして成長を続けている“スパフル”ことTHE SUPER FRUITが、初のバックカバー＆巻末特集に登場。 9月2日にリリースされるメジャーデビューシングル「まにまに」についての全員インタビューと、爽やかな撮り下ろしカットを届ける。
■書籍情報
2025.08.27 ON SALE
『BACKSTAGE PASS 2025年10号』
