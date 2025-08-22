新潟市の中原市長が、若手農家と課題や支援策について意見を交わしました。懇談会には、新潟市の就農6年以下の若手農家10人と大学教授などが参加しました。



新潟市の新規就農者は毎年70人以上増えていますが、それ以上に離農者が多く全体では減り続けています。22日は、後継者不足などの解決策について話し合いました。



■就農1年目 ブドウ農家

「(課題は)後継者が畑を継がないところが多いこと。」



■新潟食料農業大学 青山浩子教授

「どんな体験イベントや発信をしたら若い人に刺さると思うか。」



■就農1年目 ブドウ農家

「(SNSで)短い動画を発信し、一緒になって(果物が)育っていく過程を楽しんでもらえれば。」



■新潟市 中原八一市長

「さらなる就農者の増加に向けて、就農前後の支援を充実させることも必要だと思った。」



■就農1年目 農業法人の従業員

「新潟市が主催の農業の体験会などが、もっとたくさんできればうれしい。」



新潟市は、今後も若手農家と市長の懇談会を続けたいとしています。