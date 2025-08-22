　22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比190円高の4万2760円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては126.71円高。出来高は1816枚となっている。

　TOPIX先物期近は3109ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.13ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42760　　　　　+190　　　　1816
日経225mini 　　　　　　 42765　　　　　+190　　　 26293
TOPIX先物 　　　　　　　　3109　　　　　+9.5　　　　2354
JPX日経400先物　　　　　 27925　　　　　 +85　　　　 100
グロース指数先物　　　　　 784　　　　　　+5　　　　 120
東証REIT指数先物　　　　1911.5　　　　　-5.5　　　　　 3

株探ニュース