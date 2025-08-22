日経225先物：22日19時＝190円高、4万2760円
22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比190円高の4万2760円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては126.71円高。出来高は1816枚となっている。
TOPIX先物期近は3109ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.13ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42760 +190 1816
日経225mini 42765 +190 26293
TOPIX先物 3109 +9.5 2354
JPX日経400先物 27925 +85 100
グロース指数先物 784 +5 120
東証REIT指数先物 1911.5 -5.5 3
株探ニュース
