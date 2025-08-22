世界各国の留学生が石川で交流を深める「ジャパンテント」。七尾市内では復興中の温泉地を訪れたり、地元の人たちと日本食づくりに挑戦しました。

22日に石川県七尾市にやってきたのは、アルゼンチンやフィリピン、韓国出身などの7人の留学生たち。



和倉温泉では、温泉卵づくりに初めて挑戦しました。



15分後、アツアツの卵を取り出し、おもわず…

「あっちい」

「うわあ。熱い熱い」



地震で大きな被害を受けた温泉街は、復興に向け解体が進んでいます。





そんな街の現状について、散策しながら説明を受けました。

留学生：

「ほんとに残念なことですね、いろいろな建物が壊れたりする。ここにきて何か手伝うことができるかなって、それを考えてここに来ました」



そして能登島では、有機栽培のブルーベリー狩りを体験。

初めて食べるとれたてのブルーベリーの味を楽しんだ後、太巻きなど日本食づくりにも挑戦しました。



留学生：

「ちょっとなんか角度が… なんか長い～！」

「韓国のキンパと似てますけど、少しづつ作る方法が違くて、それが興味深かったです」

地元住民は：

「あたり見渡せば家の数も少なく減ってくるもんで、寂しいなと思いながら、やっぱりこうやって交流すればいいんやなと思って」



ジャパンテントは24日まで、石川県内各地で行われます。