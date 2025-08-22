手描きのポップなイラストをパラパラ漫画風アニメーション化！シュシュ「episode art movie」

シュシュは、人気ブランドWORLD1との共同開発による結婚式プロフィールムービー「episode art movie(エピソード アート ムービー)」の提供を、2025年8月21日より開始しました。

シュシュ「episode art movie(エピソード アート ムービー)」

前回提供開始時よりご好評がきたオープニングムービーに続く、シリーズ第2弾のサービスです。

■イラスト作家ancoさんによる手描きのポップなイラスト

人気イラスト作家・ancoさんが1枚ずつ丁寧に手描きした温かみのあるイラストを使用し、おふたりそれぞれのエピソードを彩ります。

■パラパラ漫画風の鮮やかなアニメーション

パラパラ漫画のようなカクカクとしたアニメーションにより、明るく楽しい雰囲気を演出。

新郎・新婦パートでは12種類、おふたりパートでは19種類のイラストから選べる自由度の高い構成です。

■ウェルカムボードとの連携でオリジナリティアップ

WORLD1でウェルカムボード「episode art」を購入のお客様は、イントロやおふたりパートにそのイラストを使用可能。

思い出や似顔絵と調和した、よりパーソナルなムービーが実現します。

【ウェルカムボード未購入でも注文可能】

購入されていない場合でも注文でき、イントロにはブーケ、ラストには教会のイラストが表示されます。

