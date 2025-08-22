日産「新“FR”スポーツカー」に反響！

日産の中東法人は2025年6月24日、スポーツモデル「Z」（日本名「フェアレディZ」）の高性能バージョン「Z NISMO（ニスモ）」をアラブ首長国連邦で発表しました。

伝統と革新を融合させた1台に、現地はもちろん世界中のファンから熱い注目が集まっています。

【画像】超カッコいい！ 日産「新“FR”スポーツカー」を画像で見る（66枚）

Zは、1969年の初代モデル誕生以来、走りへの情熱を体現するスポーツカーとして、世界中のファンを魅了してきました。

1000万円超えFRスポーツカー！

今回発表されたZ NISMOは、日産のモータースポーツ部門「NISMO」が長年にわたり培ってきた技術と哲学を惜しみなく注ぎ込んだ1台。 走行性能、デザイン、細部の仕上げに至るまで、NISMOならではのこだわりが詰まっています。

搭載されるのは、NISMO専用チューニングが施された3リッターV型6気筒ツインターボエンジン。 最高出力420馬力、最大トルク520Nmを発揮し、標準モデル比で20馬力・45Nmの向上を実現しています。

トランスミッションには9速ATを採用。変速レスポンスと耐久性が高められ、俊敏なシフト操作が可能に。また 「SPORT＋」モードでは、シフトダウンが最大50％高速化され、ステアリングレスポンスの向上と相まって、よりシャープなコントロール性を発揮します。

エクステリアは、専用設計のバンパーやロアグリル、サイドシルプロテクター、リアスポイラーなどを装備。

低重心で伸びやかなフォルムがスピード感を演出しつつ、空力性能も向上。ホイールにはNISMO専用のRAYS製19インチ鍛造アルミを採用しています。

インテリアは、RECARO製スポーツシートを中心に、ブラックのアルカンターラとレザーを組み合わせた仕様。

ノンスリップ性能と高い質感を両立し、スポーツ走行を盛り上げるカラー演出も随所に施されています。 メーターや12.3インチディスプレイにもNISMOならではの専用グラフィックが採用されています。

ボディカラーは、専用色「NISMOステルスグレー／スーパーブラック2トーン」を含む全5色展開です。

※ ※ ※

SNSでは「このデザインで走る姿を早く見たい」「やっぱかっこいいなあ」「本気の仕上がり」など、多くの称賛の声や期待感が高まっています。

なお、価格は26万9000ディルハム（約1070万円）で、標準モデルより約210万円高い設定となっています。