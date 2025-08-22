堀未央奈、オフショルワンピで美肩見せ「華奢で憧れ」「女神降臨」と反響
【モデルプレス＝2025/08/22】元乃木坂46で女優の堀未央奈が21日、自身のInstagramを更新。オフショルダーワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀未央奈、色白素肌輝くオフショルワンピ姿
堀は出演番組の告知とともに、衣装姿の写真を公開。白いオフショルダーのワンピース姿で、美しい肩のラインと素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「華奢で憧れ」「オフショル似合いすぎる」「最強に可愛い」「女神降臨」という声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】堀未央奈、色白素肌輝くオフショルワンピ姿
◆堀未央奈、オフショルワンピで美肩見せ
堀は出演番組の告知とともに、衣装姿の写真を公開。白いオフショルダーのワンピース姿で、美しい肩のラインと素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「華奢で憧れ」「オフショル似合いすぎる」「最強に可愛い」「女神降臨」という声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】