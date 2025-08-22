熊本県内に被害をもたらした大雨から2週間近くになりますが、農家が試行錯誤しています。

【写真を見る】「諦めていないです」泥水の中、弱ったはずのミニトマト ハウスで見た“健気な姿”に決意固める

福居万里子アナウンサー「広いですね 広さはどのくらい？」

宮崎修太さん「25アールくらいです」

氷川町で農業を営む宮崎修太さんは、祖父の代から受け継いだ農地でミニトマトを栽培しています。

宮崎さんのミニトマトは、味はもちろんのこと、そのカラフルな彩りと艶やかな見た目から『宝石とまと』と名付けられ、贈答用としても人気でした。

しかし…。

氷川アグリクラブ 宮崎修太さん「生育的には弱々しく、あまりよろしくはないですね。葉の色も薄いし、茎が弱々しく細い。しっかり根が張れていない」

宮崎さんが持つ5つのハウスは全て浸水し、そのうちひとつは、8月10日に苗を植え付けたばかりでした。

宮崎さん「ミニトマトに限らず植物にとっては良くない環境ですよね。本来、土の上にあるものですから、水中にあるのは良くない。水に浸かる時間が長ければ長いほど」

自宅周辺も冠水し、ハウス内を確認できたのは翌日のことでした。

そこで目にしたのは、健気に上を向く苗でした。

宮崎さん「諦めていないですね。病気が出始めたら予防・消毒してあげるとか。正常な生育になるべく近づけてあげる」

福居アナ「一生懸命、周りの土と繋がろうとしていますね」

宮崎さん「しっかり根が張りだせばまた元気になると思う」

自宅のガレージでは、トマトの苗が植え付けを待っています。耕した土が固まってしまったため、畝（うね）を作り直しています。

『一度泥水に浸かった圃場（ほじょう）で、うまく育つだろうか』

経験のない不安を抱えながらも、とにかく前進します。

宮崎さん「被害は畑や機械にあるけれど、どの農家も前向きに試行錯誤しながら前に進んでいるので。例年のように無事に生育できて収穫できるように、お客さんに届けることができればと思っています」