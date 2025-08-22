2025年9月3日（水）発売

■初回生産限定盤(CD+16Pフォトブック) 3,000円 / SECL-3240〜3241

※トレーディングカードA：全8種(PiKi絵柄2種・ソロ絵柄各3種)のうち1種ランダム封入

※シリアルナンバー入り応募券封入

＜初回盤 収録曲＞

M1​. Kawaii Kaiwai

M2​. タイトル未定

M3​. Tell Me Tell Me ☆

M4​. Kawaii Kaiwai (Instrumental)

M5​. タイトル未定 (Instrumental)

M6​. Tell Me Tell Me ☆ (Instrumental)

■初回生産限定・松本かれん盤(CD) 1,800円 / SECL-3242

※ジャケット/歌詞ブックレット：松本かれんソロ仕様

※トレーディングカードB：全5種(PiKi絵柄2種・松本かれん絵柄3種)のうち1種ランダム封入

※シリアルナンバー入り応募券封入

■初回生産限定・桜庭遥花盤(CD) 1,800円 / SECL-3243

※ジャケット/歌詞ブックレット：桜庭遥花ソロ仕様

※トレーディングカードC：全5種(PiKi絵柄2種・桜庭遥花絵柄3種)のうち1種ランダム封入

※シリアルナンバー入り応募券封入

＜松本かれん盤・桜庭遥花盤 収録曲＞

M1​. Kawaii Kaiwai

M2​. タイトル未定

M3​. Tell Me Tell Me ☆

M4​. Kawaii Kaiwai (Instrumental)

■通常盤(CD) 1,200円 / SECL-3244

＜通常盤 収録曲＞

M1​. Kawaii Kaiwai

M2​. タイトル未定

M3​. Tell Me Tell Me ☆

■初回生産限定・アニメ盤(CD+BD) 2,500円 / SECL-3245〜3246

※アニメ描き下ろしジャケット、デジパック仕様

※トレーディングカードD：海夢絵柄1種封入

※シリアルナンバー入り応募券封入

＜アニメ盤 収録曲＞

M1​. Kawaii Kaiwai

M2​. タイトル未定

M3​. Tell Me Tell Me ☆

M4​. Kawaii Kaiwai (Anime Size)

▼BD収録内容

TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 ノンクレジットエンディングムービー

＜各法人別特典＞

■Amazon​.co​.jp：メガジャケ ※各形態別ジャケット絵柄

■Sony Music Shop：オリジナルグリッター缶バッジ ※絵柄1種

■Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)：オリジナルA6サイズステッカー ※絵柄1種

■HMV全店(HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く)：オリジナルポストカード ※絵柄1種

■PiKi応援店：オリジナルB3告知ポスター ※絵柄1種

■楽天ブックス：オリジナルフォンタブ ※【絵柄A】集合/ソロ含む全5種からランダム1種お渡し

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む／一部店舗除く)：オリジナルL判生写真 【絵柄B】集合/ソロ含む全7種からランダム1種お渡し

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：オリジナルましかくブロマイド ※【絵柄C】集合/ソロ含む全5種からランダム1種お渡し

■ネオウィング：オリジナル2L判ブロマイド ※【絵柄D】集合/ソロ含む全5種からランダム1種お渡し

■セブンネットショッピング：各形態別 ※下記詳細記載

→初回生産限定盤(SECL-3240〜3241)：オリジナル缶バッジ2種セット ※各メンバーソロ絵柄

→松本かれん盤/桜庭遥花盤(SECL-3242/SECL-3243)：オリジナルミニアクリルスタンド ※ご購入されたメンバーのソロ絵柄1種

→通常盤(SECL-3244)：オリジナルアクリルチャーム ※絵柄1種

→アニメ盤(SECL-3245〜3246)：オリジナルアンブレラマーカー ※アニメ絵柄1種

■アニメイト：各形態別 ※下記詳細記載(通常盤除く)

→初回生産限定盤(SECL-3240〜3241)：オリジナルミニフォト2枚セット ※各メンバーソロ絵柄

→松本かれん盤/桜庭遥花盤(SECL-3242 / SECL-3243)：オリジナルミニフォト1枚 ※ご購入されたメンバーのソロ絵柄1種

→アニメ盤(SECL-3245〜3246)：オリジナルミニフォト1枚 ※アニメ絵柄1種

【注意事項】

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon​.co​.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜リリースイベント情報＞

2025​.8​.10（日）大特典会 @有明セントラルタワーホール（ホールB）

2025​.9​.3（水） スペシャルイベント @都内某所

※上記イベントの内容および開催場所は、予告なく変更・中止となる可能性がございます。

※最新情報はPiKi公式Xおよび, 公式HPにて随時お知らせいたします。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

■「Kawaii Kaiwai」 配信情報

ストリーミング/DL：https://PiKi​.lnk​.to/KawaiiKaiwai