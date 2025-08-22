PiKi、『Aniplex Online Fest 2025』へ出演決定
FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花によるユニット「PiKi（ピキ）」が、、9月13日(土)に開催される『Aniplex Online Fest 2025』（略称：AOF2025）に出演する。
『Aniplex Online Fest 2025』は、アニプレックスのアニメの最新情報や豪華アーティスト陣によるライブを完全無料で楽しめる年に1度の大規模オンラインフェスとして2020年より毎年開催。昨年の『Aniplex Online Fest 2024』 (2024年9月16日開催）では、20を超えるアニメ作品の最新情報や、アーティストライブなど様々なコンテンツを発信。日本語・英語の2言語にて約5時間に渡って全世界に配信された。2025年は9月13日（土）に開催予定だ。
PiKiのデビュー曲「Kawaii Kaiwai」は、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2エンディングテーマ。今回のAOF2025では、このアニメの世界観を背負った特別映像演出と共にスペシャルパフォーマンスが展開される。
『Aniplex Online Fest 2025』
2025年9月13日（土）17:00開始予定 ※日本時間
配信先：https://www.youtube.com/live/WaWw_9fJcL8
・イベントビジュアル：須藤智子
・配信方法：アニプレックス 公式YouTube にてオンライン無料配信
・配信エリア：YouTube利用可能エリア（一部の国と地域を除く全世界）
・主催：株式会社アニプレックス
・共催：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
・日本語版 公式サイト：https://aniplex-online-fest.com/
・英語版 公式サイト：https://aniplex-online-fest.com/en/
・アニプレックス/ANIPLEX公式X：https://x.com/aniplex_info
※日程・内容・出演者は変更の可能性がございます。予めご了承ください。
＜参加作品（50音順）＞
オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-
グノーシア
最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか
櫻坂46×ビルディバイド -ブライト-
SI-VIS: The Sound of Heroes
終末ツーリング
DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN
東島丹三郎は仮面ライダーになりたい
花ざかりの君たちへ
Fate/strange Fake
劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」
「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition ＆ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉
黄泉のツガイ
龍族
『劇場版「鬼滅の刃」第一章 猗窩座再来』（※グローバルハイライトをお届けいたします）
・・・and more!!
＜アーティストライブ＞
薫る花は凛と咲く
SI-VIS: The Sound of Heroes
その着せ替え人形は恋をする
TO BE HERO X
帝乃三姉妹は案外、チョロい。
■出演者情報
＜出演者（50音順）＞
安済知佳
稲垣好
江口拓也
加藤英美里
加藤渉
鬼頭明里
小西克幸
斉藤壮馬
斎藤千和
佐倉綾音
島崎信長
関智一
瀬戸麻沙美
富田美憂
中村悠一
浪川大輔
長谷川育美
花澤香菜
早見沙織
松田里奈（櫻坂46）
森田ひかる（櫻坂46）
八代拓
山下大輝
山根綺
悠木碧
…and more!!
＜アーティスト＞
キタニタツヤ（『薫る花は凛と咲く』）
SI-VIS（『SI-VIS: The Sound of Heroes』）
スピラ・スピカ（『その着せ替え人形は恋をする』）
PiKi（『その着せ替え人形は恋をする』）
SawanoHiroyuki[nZk]（『TO BE HERO X』）
SennaRin（『TO BE HERO X』）
日曜日のメゾンデ（『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』
DJ和
＜MC＞
天城サリー
吉田尚記
デビューシングルCD 「Kawaii Kaiwai」
2025年9月3日（水）発売
▼CD予約はこちら
https://PiKi.lnk.to/KawaiiKaiwai_CD
■初回生産限定盤(CD+16Pフォトブック) 3,000円 / SECL-3240〜3241
※トレーディングカードA：全8種(PiKi絵柄2種・ソロ絵柄各3種)のうち1種ランダム封入
※シリアルナンバー入り応募券封入
＜初回盤 収録曲＞
M1. Kawaii Kaiwai
M2. タイトル未定
M3. Tell Me Tell Me ☆
M4. Kawaii Kaiwai (Instrumental)
M5. タイトル未定 (Instrumental)
M6. Tell Me Tell Me ☆ (Instrumental)
■初回生産限定・松本かれん盤(CD) 1,800円 / SECL-3242
※ジャケット/歌詞ブックレット：松本かれんソロ仕様
※トレーディングカードB：全5種(PiKi絵柄2種・松本かれん絵柄3種)のうち1種ランダム封入
※シリアルナンバー入り応募券封入
■初回生産限定・桜庭遥花盤(CD) 1,800円 / SECL-3243
※ジャケット/歌詞ブックレット：桜庭遥花ソロ仕様
※トレーディングカードC：全5種(PiKi絵柄2種・桜庭遥花絵柄3種)のうち1種ランダム封入
※シリアルナンバー入り応募券封入
＜松本かれん盤・桜庭遥花盤 収録曲＞
M1. Kawaii Kaiwai
M2. タイトル未定
M3. Tell Me Tell Me ☆
M4. Kawaii Kaiwai (Instrumental)
■通常盤(CD) 1,200円 / SECL-3244
＜通常盤 収録曲＞
M1. Kawaii Kaiwai
M2. タイトル未定
M3. Tell Me Tell Me ☆
■初回生産限定・アニメ盤(CD+BD) 2,500円 / SECL-3245〜3246
※アニメ描き下ろしジャケット、デジパック仕様
※トレーディングカードD：海夢絵柄1種封入
※シリアルナンバー入り応募券封入
＜アニメ盤 収録曲＞
M1. Kawaii Kaiwai
M2. タイトル未定
M3. Tell Me Tell Me ☆
M4. Kawaii Kaiwai (Anime Size)
▼BD収録内容
TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 ノンクレジットエンディングムービー
＜各法人別特典＞
■Amazon.co.jp：メガジャケ ※各形態別ジャケット絵柄
■Sony Music Shop：オリジナルグリッター缶バッジ ※絵柄1種
■Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)：オリジナルA6サイズステッカー ※絵柄1種
■HMV全店(HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く)：オリジナルポストカード ※絵柄1種
■PiKi応援店：オリジナルB3告知ポスター ※絵柄1種
■楽天ブックス：オリジナルフォンタブ ※【絵柄A】集合/ソロ含む全5種からランダム1種お渡し
■TOWER RECORDS全店(オンライン含む／一部店舗除く)：オリジナルL判生写真 【絵柄B】集合/ソロ含む全7種からランダム1種お渡し
■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：オリジナルましかくブロマイド ※【絵柄C】集合/ソロ含む全5種からランダム1種お渡し
■ネオウィング：オリジナル2L判ブロマイド ※【絵柄D】集合/ソロ含む全5種からランダム1種お渡し
■セブンネットショッピング：各形態別 ※下記詳細記載
→初回生産限定盤(SECL-3240〜3241)：オリジナル缶バッジ2種セット ※各メンバーソロ絵柄
→松本かれん盤/桜庭遥花盤(SECL-3242/SECL-3243)：オリジナルミニアクリルスタンド ※ご購入されたメンバーのソロ絵柄1種
→通常盤(SECL-3244)：オリジナルアクリルチャーム ※絵柄1種
→アニメ盤(SECL-3245〜3246)：オリジナルアンブレラマーカー ※アニメ絵柄1種
■アニメイト：各形態別 ※下記詳細記載(通常盤除く)
→初回生産限定盤(SECL-3240〜3241)：オリジナルミニフォト2枚セット ※各メンバーソロ絵柄
→松本かれん盤/桜庭遥花盤(SECL-3242 / SECL-3243)：オリジナルミニフォト1枚 ※ご購入されたメンバーのソロ絵柄1種
→アニメ盤(SECL-3245〜3246)：オリジナルミニフォト1枚 ※アニメ絵柄1種
【注意事項】
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。
※特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
＜リリースイベント情報＞
2025.8.10（日）大特典会 @有明セントラルタワーホール（ホールB）
2025.9.3（水） スペシャルイベント @都内某所
※上記イベントの内容および開催場所は、予告なく変更・中止となる可能性がございます。
※最新情報はPiKi公式Xおよび, 公式HPにて随時お知らせいたします。
※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。
■「Kawaii Kaiwai」 配信情報
ストリーミング/DL：https://PiKi.lnk.to/KawaiiKaiwai
「Tell Me Tell Me ☆」配信
2025年7月21日 配信スタート
https://piki.lnk.to/TellMe_TellMe
TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2
TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて
2025年7月5日(土) 24時〜順次放送スタート
原作：福田晋一（ヤングガンガンコミックス スクウェア・エニックス刊）
監督：篠原啓輔
シリーズ構成：冨田頼子
キャラクターデザイン・総作画監督：石田一将
副監督：山本ゆうすけ
総作画監督：山崎淳・八重樫洋平
メインアニメーター：郄橋尚矢
衣装デザイン：西原恵利香
プロップデザイン：永木歩実
色彩設計：山口舞
美術監督：根本洋行
撮影監督：佐藤瑠里
テクニカルディレクター：佐久間悠也
CGディレクター：任杰
編集：平木大輔
音響監督：藤田亜紀子
音響効果：野崎博樹・小林亜依里
音楽：中塚武
制作：CloverWorks
◆キャスト
喜多川海夢：直田姫奈
五条新菜：石毛翔弥
乾紗寿叶：種粼敦美
乾心寿：羊宮妃那
五条薫：斧アツシ
【作品公式サイト】 https://bisquedoll-anime.com/
【作品公式X】 https://x.com/kisekoi_anime（@kisekoi_anime）
【作品公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@kisekoi_anime（@kisekoi_anime）
