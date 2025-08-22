その着方、子供っぽいかも！【GU】大人はこう着る♡「ひざ丈パンツコーデ」

夏のボトムスは長らくトレンドど真ん中だったロング丈だけでなく、ひざ丈にもシフトしたい気分。でも幼い印象になりやすくなかなか手が出しにくい……。そんな大人世代におすすめしたいのが、大人の上品さを残した【GU（ジーユー）】の新作のひざ丈パンツ。そこで今回はおすすめのパンツと、スタッフさんの最旬コーデをご紹介。ちょっとした工夫でひざ丈パンツもこなれた大人のコーデに。ぜひ参考にして取り入れてみて。

スラックス感覚で穿けるショートパンツ

【GU】「バミューダショートパンツ」\2,990（税込）

センタープレス入りでスラックス感覚で穿けるデザインなら、ショートパンツも大人っぽく着こなせそう。ウエストから裾まで広がるAラインのシルエットが、女性らしく上品な印象に。ほどよくハリのある素材でしわになりにくいのも嬉しいポイントです。クロップド丈のトップスを合わせて今年らしく着こなすのはもちろん、ゆったりとしたシャツやジャケットでハンサムなスタイルにするのもおすすめ。

きれいめアイテムを合わせた上品コーデ

ブラウスとヒールパンプスを合わせれば、上品な大人コーデの完成。ラフなブラウンのショートパンツには、あえて知的な印象のネイビーのブラウスを合わせることできれいめなスタイルに。洋服のデザイン性が高い分、バッグとパンプスはなじみのいいベーシックカラーにするとコーデに統一感が生まれます。華奢なアクセサリーを合わせて洗練された着こなしを楽しんで。

スカートのように取り入れたいパンツ

【GU】「ドレープキュロッツQ」\2,990（税込）

スカートのようにふわっと広がるシルエットと、歩くたびに揺れる美しいドレープが目を引くパンツ。ウエストゴム入りですが、ベルトループ付きなのできれいめな着こなしにもぴったり。ウエストをきゅっと絞ることでコーデにメリハリも生まれそうです。ブラウスやジャケットなどかっちりめの素材や、コンパクトなトップスを合わせると幼くなりにくく、トレンド感のあるコーデを楽しめそう。

エレガントなコーデもお任せ！

オールブラックコーデなら、エレガントな印象で幅広いシーンで大活躍。ゴールド系のアクセサリーを合わせることで、いつものコーデをぐっと上品に格上げしてくれそうです。スタッフのNatsukiさんによると「さらさらの素材で肌離れが良く湿気の多いこの時期にも快適」と着心地も快適な様子。まだ蒸し暑さの残るこの時期にヘビロテの予感です。ひざ下をきれいに見せてくれる丈なので、足元は華奢なサンダルにするとすらっとした印象に。

